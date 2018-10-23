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У Стамбулі злочинець-утікач із ножем поранив 11 осіб

У Стамбулі злочинець-утікач із ножем поранив 11 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Стамбулі злочинець-утікач із ножем напав на перехожих, поранивши 11 осіб. Допомога постраждалим надає швидка допомога, передає УНН із посиланням на Hurriyet.

Інцидент стався близько 18:00 за київським часом. Злочинець-утікач (за даними видання, його звуть Алі Кардаш), напав на жінку біля одного з магазинів. На допомогу жінці прийшли кілька людей, яких він також поранив. Після цього чоловік спробував сховатися, завдаючи ударів ножем усім, хто намагався його зупинити. Всього в інциденті постраждали 11 осіб.

Чоловік узятий під варту, під час затримання він отримав травми і був під доставлений до лікарні. Медики надають допомогу всім постраждалим.

За даними видання, чоловік раніше був судимий шість разів, йому пред’являлися звинувачення в крадіжках і розбійних нападах.

Як раніше інформував УНН, чоловік у Мелітополі Запорізької області поранив ножем свого малолітнього сина, а потім завдав собі тілесних ушкоджень.

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