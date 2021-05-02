В Стамбуле задержали одного из главарей "Исламского государства" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Стамбуле задержали одного из главарей террористической организации “Исламское государство”, сообщает турецкая газета Yeni Safak, отмечает УНН.
Детали
По данным издания, задержанный был доверенным лицом бывшего главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади, ликвидированного два года назад.
Спецоперацию по поимке боевика 28 апреля провел антитеррористический отдел полиции Стамбула совместно с Национальным разведуправлением Турции. Задержанный ими предполагаемый террорист является гражданином Афганистана, газета приводит его имя — Басим. По версии полиции, боевик прибыл в Турцию три года назад из Сирии, где он находился с 2014-го и “нес ответственность за множество военных операций”.
Ранее
Напомним, в октябре 2019 года США объявили о ликвидации бывшего главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации спецназа в сирийской провинции Идлиб. Тогдашний президент США Дональд Трамп благодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в этой операции. Позже ИГ подтвердило гибель своего лидера.