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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 183926 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 185912 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 270738 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 313311 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 156919 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142883 просмотра

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В Стамбуле задержали одного из главарей "Исламского государства" - СМИ

В Стамбуле задержали одного из главарей "Исламского государства" - СМИ

Киев  •  УНН

 • 15957 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Стамбуле задержали одного из главарей террористической организации “Исламское государство”, сообщает турецкая газета Yeni Safak, отмечает УНН.

Детали

По данным издания, задержанный был доверенным лицом бывшего главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади, ликвидированного два года назад.

Спецоперацию по поимке боевика 28 апреля провел антитеррористический отдел полиции Стамбула совместно с Национальным разведуправлением Турции. Задержанный ими предполагаемый террорист является гражданином Афганистана, газета приводит его имя — Басим. По версии полиции, боевик прибыл в Турцию три года назад из Сирии, где он находился с 2014-го и “нес ответственность за множество военных операций”.

Ранее

Напомним, в октябре 2019 года США объявили о ликвидации бывшего главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации спецназа в сирийской провинции Идлиб. Тогдашний президент США Дональд Трамп благодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в этой операции. Позже ИГ подтвердило гибель своего лидера.

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