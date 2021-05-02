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У Стамбулі затримали одного з ватажків "Ісламської держави" - ЗМІ

У Стамбулі затримали одного з ватажків "Ісламської держави" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 15971 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. У Стамбулі затримали одного з ватажків терористичної організації “Ісламська держава”, повідомляє турецька газета Yeni Safak, зазначає УНН.

Деталі

За даними видання, затриманий був довіреною особою колишнього ватажка ІД Абу Бакра аль-Багдаді, ліквідованого два роки тому.

Спецоперацію із затримання бойовика 28 квітня провів антитерористичний відділ поліції Стамбула спільно з Національним Розвідуправлінням Туреччини. Затриманий ними передбачуваний терорист є громадянином Афганістану, газета наводить його ім’я — Басім. За версією поліції, бойовик прибув до Туреччини три роки тому з Сирії, де він перебував з 2014-го і “ніс відповідальність за безліч військових операцій”.

Раніше

Нагадаємо, в жовтні 2019 року США оголосили про ліквідацію колишнього ватажка ІД Абу Бакра аль-Багдаді в результаті спецоперації спецназу в сирійській провінції Ідліб. Тодішній президент США Дональд Трамп дякував Росії, Туреччині, Сирії та Іраку за допомогу в цій операції. Пізніше ІД підтвердило загибель свого лідера.

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