У Стамбулі затримали одного з ватажків "Ісламської держави" - ЗМІ

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За даними видання, затриманий був довіреною особою колишнього ватажка ІД Абу Бакра аль-Багдаді, ліквідованого два роки тому.

Спецоперацію із затримання бойовика 28 квітня провів антитерористичний відділ поліції Стамбула спільно з Національним Розвідуправлінням Туреччини. Затриманий ними передбачуваний терорист є громадянином Афганістану, газета наводить його ім’я — Басім. За версією поліції, бойовик прибув до Туреччини три роки тому з Сирії, де він перебував з 2014-го і “ніс відповідальність за безліч військових операцій”.

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Нагадаємо, в жовтні 2019 року США оголосили про ліквідацію колишнього ватажка ІД Абу Бакра аль-Багдаді в результаті спецоперації спецназу в сирійській провінції Ідліб. Тодішній президент США Дональд Трамп дякував Росії, Туреччині, Сирії та Іраку за допомогу в цій операції. Пізніше ІД підтвердило загибель свого лідера.