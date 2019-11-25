В Стамбуле, при участии Патриарха Варфоломея, провели молебен по жертвам Голодомора

“По благословению и личной высокой участия Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея, а также львовского хора „Ставрос“ в Храме Святого Николая (Фатих) прошла Божественная Литургия и панихида по жертвам Голодомора 1932-33 годов в Украине”, — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Кафедральном Соборе св. Архистратига Михаила и Гудулы в Брюссели, что в Бельгии, прошло молитвенное чевствование памяти жертв Голодомора — геноцида украинского народа 1932-1933 годов.

Как сообщал УНН, Голодомор признан геноцидом украинского народа в 18 странах мира.