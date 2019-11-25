У Стамбулі, за участі Патріарха Варфоломія, провели молебень за жертвами Голодомору
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У столиці Туреччини, Стамбулі, за участю Вселенського Патріарха Варфоломія пройшла Божественна Літургія та Панахида за жертвами Голодомору 1932-33 років в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на посольство України в Туреччині.
“З благословення та особистої високої участі Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, а також львівського хору „Ставрос“ в Храмі Святого Миколая (Фатіх) пройшла Божественна Літургія та Панахида за Жертвами Голодомору 1932-33 років в Україні”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, раніше у Кафедральному Соборі св. Архистратига Михаїла і Гудули, у м.Брюссель, що у Бельгії, пройшло молитовне вшанування пам’яті жертв Голодомору — геноциду українського народу 1932-1933 років.
Як повідомляв УНН, Голодомор визнано геноцидом українського народу в 18 країнах світу.