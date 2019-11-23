Голодомор визнано геноцидом українського народу в 18 країнах світу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Голодомор на сьогодні офіційно визнано геноцидом українського народу у 18 країнах світу. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Омбудсмена України, передає УНН.
"Наразі Голодомор офіційно визнано геноцидом українського народу в 18 країнах світу. Російська Федерація як правонаступниця Радянського Союзу не лише не визнає Голодомор геноцидом, а й чинить тиск на інші країни світу в ухваленні такого рішення. У свою чергу, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголошує, що невизнання таких очевидних речей як Голодомор та геноцид нації рівнозначне приховуванню злочинів проти людяності", - повідомили в Офісі Омбудсмена.
Також в Офісі відзначили, що Закон України "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", ухвалений Верховною Радою у 2006 році, став основою для офіційного розслідування трагедії та публікації даних про жертви, які стали відомі громадськості.
"Визнання Голодомору геноцидом українського народу не лише данина пам’яті усім тим, хто помер голодною смертю, не лише відновлення історичної справедливості, а й заклик до притягнення винних до відповідальності та неприпустимості методу державного терору в управлінні країною в майбутньому", - вказали в Офісі.
Нагадаємо, 23 листопада цього року в Україні - День пам'яті жертв голодоморів.