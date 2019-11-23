Голодомор признан геноцидом украинского народа в 18 странах мира

"На сегодня Голодомор официально признан геноцидом украинского народа в 18 странах мира. Российская Федерация как правопреемница Советского Союза не только не признает Голодомор геноцидом, но и оказывает давление на другие страны мира в принятии такого решения. В свою очередь, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека отмечает, что непризнание таких очевидных вещей как Голодомор и геноцид нации равнозначно сокрытию преступлений против человечности", - сообщили в Офисе Омбудсмена.

Также в Офисе отметили, что Закон Украины "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", принятый Верховной Радой в 2006 году, стал основой для официального расследования трагедии и публикации данных о жертвах, которые стали известны общественности.

"Признание Голодомора геноцидом украинского народа не только дань памяти всем тем, кто умер голодной смертью, не только восстановление исторической справедливости, но и призыв к привлечению виновных к ответственности и недопустимости метода государственного террора в управлении страной в будущем", - указали в Офисе.

Напомним, 23 ноября этого года в Украине - День памяти жертв голодоморов.