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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 44103 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 109015 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100913 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108156 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118616 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147772 просмотра

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5 марта, 16:07 • 148300 просмотра

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Голодомор признан геноцидом украинского народа в 18 странах мира

Голодомор признан геноцидом украинского народа в 18 странах мира

Киев  •  УНН

 • 26033 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Голодомор на сегодня официально признан геноцидом украинского народа в 18 странах мира. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Омбудсмена Украины, передает УНН.

"На сегодня Голодомор официально признан геноцидом украинского народа в 18 странах мира. Российская Федерация как правопреемница Советского Союза не только не признает Голодомор геноцидом, но и оказывает давление на другие страны мира в принятии такого решения. В свою очередь, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека отмечает, что непризнание таких очевидных вещей как Голодомор и геноцид нации равнозначно сокрытию преступлений против человечности", - сообщили в Офисе Омбудсмена.

Также в Офисе отметили, что Закон Украины "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", принятый Верховной Радой в 2006 году, стал основой для официального расследования трагедии и публикации данных о жертвах, которые стали известны общественности.

"Признание Голодомора геноцидом украинского народа не только дань памяти всем тем, кто умер голодной смертью, не только восстановление исторической справедливости, но и призыв к привлечению виновных к ответственности и недопустимости метода государственного террора в управлении страной в будущем", - указали в Офисе.

Напомним, 23 ноября этого года в Украине - День памяти жертв голодоморов.

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