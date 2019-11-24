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У столиці Бельгії провели молебень за жертвами Голодомору

У столиці Бельгії провели молебень за жертвами Голодомору

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Кафедральному Соборі св. Архистратига Михаїла і Гудули, що у м.Брюссель (Бельгія) пройшло молитовне вшанування пам’яті жертв Голодомору — геноциду українського народу 1932-1933 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на запис дипмісії України в ЄС у Facebook.

“Після страшної трагедії Голодомору, сучасна Україна знову протистоїть гібридній агресії Росії в Криму та на Донбасі. Маємо зберігати пам’ять про злочини радянського режиму, щоб ніколи більше не допустити їхнього повторення”, — наголосив Представник України при ЄС Микола Точицький.

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Як зазначається, у заходах до вшанування пам’яті жертв Голодомору прийняли участь, зокрема, митрополит Православної церкви України Олександр Драбинко, Представництво України при ЄС, Посольство України в Королівстві Бельгія, Місія України при НАТО, пересічні бельгійці, представники дипломатичного корпусу та української громади. Всі вони “віддали шану мільйонам українців, які загинули під час штучного голоду, організованого сталінським режимом у 1932-1933 роках в Україні”.

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Раніше у головному католицькому соборі Нью-Йорка провели молебень за жертвами Голодомору.

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