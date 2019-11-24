В столице Бельгии провели молебен по жертвам Голодомора

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 40301 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108035 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 99685 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107295 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118228 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147569 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148141 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140373 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186099 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116719 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 11:59 • 125970 просмотра
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5 марта, 08:47 • 126879 просмотра
Актуальное
В столице Бельгии провели молебен по жертвам Голодомора

В столице Бельгии провели молебен по жертвам Голодомора

Киев  •  УНН

 • 14120 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Кафедральном Соборе св. Архистратига Михаила и Гудулы, что в г. Брюссель (Бельгия) прошло молитвенное чествование памяти жертв Голодомора — геноцида украинского народа 1932-1933 годов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на запись дипмиссии Украины в ЕС в Facebook.

“После страшной трагедии Голодомора, современная Украина снова противостоит гибридной агрессии России в Крыму и на Донбассе. Мы должны сохранять память о преступлениях советского режима, чтобы никогда больше не допустить их повторения”, — отметил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

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Как отмечается, в мероприятиях памяти жертв Голодомора приняли участие, в частности, митрополит Православной церкви Украины Александр Драбинко, Представительство Украины при ЕС, Посольство Украины в Королевстве Бельгия, Миссия Украины при НАТО, рядовые бельгийцы, представители дипломатического корпуса и украинской общины. Все они “почтили миллионы украинцев, погибших во время искусственного голода, организованного сталинским режимом в 1932-1933 годах в Украине”.

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Ранее в главном католическом соборе Нью-Йорка провели молебен по жертвам Голодомора.

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