В Стамбуле по случаю праздника Покрова на украинском языке отслужили литургию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Сегодня в стамбульском храме Святого Николая (Фатих) на украинском языке состоялась Божественная Литургия по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Стамбуле.
Детали
Литургия состоялась 17 октября с благословения Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея в Храме Святого Николая (Фатих) в Стамбуле. Молитва продолжалась один час.
Добавим
Покрова Пресвятой Богородицы - христианский и народный праздник, который отмечается Восточными церквями 1 октября по григорианскому и новоюлианскому календарю, а 1(14) октября частью православных церквей по юлианскому календарю.
В Украине 14 октября отмечали день святой Покровы Пресвятой Богородицы. В этот день также отмечается День защитников Украины одновременно с Днем украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечают как день создания Украинской повстанческой армии.
По случаю праздников, в четверг, 14 октября по всей Украине происходило одновременно около 400 мероприятий.