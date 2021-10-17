У Стамбулі з нагоди свята Покрови українською мовою відслужили літургію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Сьогодні у стамбульському храмі Святого Миколая (Фатіх) українською мовою відбулася Божественна Літургія з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральне консульство України в Стамбулі.
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Літургія відбулася 17 жовтня з благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія у Храмі Святого Миколая (Фатіх) у Стамбулі. Молитва тривала 1 годину.
Додамо
Покро́ва Пресвято́ї Богоро́диці - християнське і народне свято, яке відзначається Східними церквами 1 жовтня за григоріанським і новоюліанським календарями, а 1 (14) жовтня частиною православних церков за юліанським календарем.
В Україні 14 жовтня відзначали день святої Покрови Пресвятої Богородиці. В цей день також відзначається День захисників України одночасно з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначають як день створення Української повстанської армії.
З нагоди свят, у четвер 14 жовтня по всій Україні відбувалося одночасно близько 400 заходів.