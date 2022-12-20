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В США заявили, что у россии не хватает боеприпасов для возобновления наступления на Украину

Киев • УНН

 • 473151 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. На данный момент в кремле существуют противоречивые взгляды на то, стоит ли начинать новое наступление на Украину, поскольку у страны-агрессора наблюдается дефицит боеприпасов. Об этом в комментарии Reuters сообщил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, передает УНН.

Детали

Как пишет агентство, российское вторжение сильно “застопорилось” из-за череды потерь в результате украинского контрнаступления.

Это вынудило москву мобилизовать еще 300 тысяч военнослужащих.

Цитата

“Конечно, в россии есть некоторые чиновники, которые, я думаю, хотели бы продолжить новые наступательные действия в Украине”, — сообщил источник.

В то же время, по словам чиновника, россия испытывает значительную нехватку боеприпасов, что создает серьезную проблему вдоль линии фронта.

“Существует множество ситуаций, с которыми сталкиваются россияне — речь о дефиците необходимого оборудования, боеприпасов, что ограничивает их в военных действиях”, — сказал чиновник.

В то же время, он отмечает, что США готовы продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Высшее военно политическое руководство Украины, по его словам, также не намерено сбавлять обороты для возвращения временно-оккупированных территорий.

Добавим

Как сообщила в Вашингтоне спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, США продолжают следить за конфигурацией сил россии, в том числе в беларуси.

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