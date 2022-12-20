У США заявили, що росії не вистачає боєприпасів для відновлення наступу на Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На даний момент у кремлі існують суперечливі погляди на те, чи варто розпочинати новий наступ на Україну, оскільки у країни-агресора спостерігається дефіцит боєприпасів. Про це у коментарі Reuters повідомив високопосадовець Держдепартаменту США, передає УНН.
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Як пише агентство, російське вторгнення сильно “застопорилося” через низку втрат у результаті українського контрнаступу.
Це змусило Москву мобілізувати ще 300 тисяч військовослужбовців.
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“Звичайно, в росії є деякі чиновники, які, я думаю, хотіли б продовжити нові наступальні дії в Україні”, — повідомило джерело.
Водночас, за словами чиновника, росія зазнає значного браку боєприпасів, що створює серйозну проблему вздовж лінії фронту.
“Існує безліч ситуацій, з якими стикаються росіяни — мова про дефіцит необхідного обладнання, боєприпасів, що обмежує їх у військових діях”, — сказав чиновник.
Водночас він зазначає, що США готові продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Найвище військово-політичне керівництво України, за його словами, також не має наміру зменшувати оберти для повернення тимчасово-окупованих територій.
Додамо
Як повідомила у Вашингтоні речник Білого дому Карін Жан-П'єр, США продовжують стежити за конфігурацією сил росії, у тому числі в білорусі.