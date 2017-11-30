В США заявили о "полном уничтожении" северокорейского режима в случае войны

“Мы никогда не стремились к войне с Северной Кореей и не хотим этого сегодня. Если война случится, это произойдет из-за длительныех актов агрессии, как тот, что мы наблюдали вчера. И если война придет, будьте уверены, что северокорейский режим будет полностью уничтожен”, — сказала Хейли.

Постпред отметила, что Белый дом рассматривает разные варианты действий в отношении КНДР, включая военные, но предпочитает использовать дипломатические методы.

Как сообщал УНН, США призвали все страны мира прервать любые связи с КНДР и лишить ее права голоса в ООН.