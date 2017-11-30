У США заявили про "повне знищення" північнокорейського режиму у разі війни

“Ми ніколи не прагнули війни з Північною Кореєю і не хочемо цього сьогодні. Якщо війна трапиться, це відбудеться через тривалі акти агресії, як той, що ми спостерігали вчора. І якщо війна прийде, будьте впевнені, що північнокорейський режим буде повністю знищений”, — сказала Хейлі.

Постпред зазначила, що Білий дім розглядає різні варіанти дій щодо КНДР, включаючи військові, але воліє використовувати дипломатичні методи.

Як повідомляв УНН, США закликали всі країни світу перервати будь-які зв’язки з КНДР та позбавити її права голосу в ООН.