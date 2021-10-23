В США учредили стипендию имени украинки Галины Хатчинс, которая погибла на съемках

Цитата

"Спасибо друзьям и наставникам Галины в AFI за стипендию в честь его памяти и поддержки начинающих женщин-кинематографистов. Если кто-то хочет почтить ее память, пожалуйста, пришлите свои пожертвования в этот фонд", - написал муж Хатчинс.

Контекст

Во время репетиции Болдуин выстрелил из оружия, что должно было быть заряжено холостыми патронами. Ранения получили два человека - 42-летняя операторка Галина Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Санитарная авиация доставила Хатчинс в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Соуза через несколько часов выписали из больницы. Сейчас съемки фильма приостановлены.

В заявлении, распространенном в пятницу офисом шерифа округа Санта-Фе, не уточняется, "как произошли эти события и какой тип заряда использовался в оружии". В офисе шерифа также подтвердили, что обвинения в связи с тем, что случилось в настоящее время не предъявлено.

Дополнение

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины получило подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству.



Вечером 22 октября профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) подтвердил, что в пистолете, из которого стрелял на съемках фильма "Ржавчина" (Rust) актер Алек Болдуин, был боевой патрон.

Позже актер Алек Болдуин, который случайно застрелил украинку-оператора Галину Хатчинс, прокомментировал трагедию.