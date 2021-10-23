У США заснували стипендію імені українки Галини Хатчінс, яка загинула на зйомках

Цитата

“Спасибі друзям і наставникам Галини в AFI за стипендію в честь її пам’яті і підтримки початківців жінок-кінематографістів. Якщо хтось хоче вшанувати її пам’ять, будь ласка, надішліть свої пожертви в цей фонд”, — написав чоловік Хатчінс.

Контекст

Під час репетиції Болдвін вистрілив зі зброї, яка мало бути заряджена холостими патронами. Поранення отримали двоє людей — 42-річна операторка Галина Хатчінс і 48-річний режисер Джоел Соуза. Санітарна авіація доставила Хатчінс в лікарню, але лікарі не змогли врятувати її. Соуза через кілька годин виписали з лікарні. Наразі зйомки фільму припинені.

У заяві, поширеній в п’ятницю офісом шерифа округу Санта-Фе, не уточнюється, “як відбулися ці події і який тип заряду використовувався у зброї”. В офісі шерифа також підтвердили, що звинувачення у зв’язку зі тим, що трапилося на цей час не пред’явлено.

Доповнення

Згодом Міністерство закордонних справ України отримало підтвердження належності Галини Хатчінс, яка загинула під час зйомок фільму в США, до українського громадянства.



Ввечері 22 жовтня профспілка працівників індустрії розваг в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) підтвердила, що у пістолеті, з якого стріляв на зйомках фільму “Іржа” (Rust) актор Алек Болдвін, був бойовий патрон.

Пізніше актор Алек Болдвін, який випадково застрелив українку-операторку Галину Хатчінс, прокоментував трагедію.