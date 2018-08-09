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В США арестовали подозреваемого в подготовке детей к атакам в школах

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Полиция штата Нью-Мексико арестовала 39-летнего Сираджа Ваххаджа по подозрению в подготовке детей к совершению вооруженных атак в американских школах. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судебные документы, передает УНН.

В США арестовали подозреваемого в подготовке детей к атакам в школах

По версии прокуратуры, Ваххадж в декабре 2017 года похитил своего четырехлетнего сына, который проживал в штате Джорджия вместе с матерью и приемным отцом. Мужчина привез ребенка в построенный им лагерь на окраине города Амалия у границы со штатом Колорадо и стал учить мальчика стрельбе из штурмовой винтовки. При этом позже сын Ваххаджа умер, расследование этого дела продолжается.

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В судебных документах указывается, что Ваххадж похитил ребенка, чтобы провести обряд экзорцизма, потому что думал, что сын “одержим дьяволом”. В лагере также находились еще один человек, трое женщин и 11 детей в возрасте от года до 15 лет, пять из них учили стрельбе.

По словам шерифа округа Таос Джерри Хогрефа, задержанные взрослые считаются исламистскими экстремистами, им предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми. По данным полиции, найденные дети находились в состоянии истощения от голода и проживали e лагере в антисанитарных условиях.

Как ранее информировал УНН, в мае текущего года Федеральное бюро расследований отчиталось о количестве погибших в результате стрельбы в общественных местах. Согласно по данным, количество случаев со стрельбой в США достигло 50, превысив показатели 2000 года. Во всех случаях стрелками были мужчины, жертвами их нападений стали 221 человек, еще 722 получили ранения.

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