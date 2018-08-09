У США заарештували підозрюваного в підготовці дітей до атак у школах
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Поліція штату Нью-Мексико заарештувала 39-річного Сіраджа Ваххаджа за підозрою в підготовці дітей до вчинення збройних атак в американських школах. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на судові документи, інформує УНН.
За версією прокуратури, Ваххадж у грудні 2017 року викрав свого чотирирічного сина, який проживав у штаті Джорджія разом із матір’ю і прийомним батьком. Чоловік привіз дитину в побудований ним табір на околиці міста Амалія біля кордону зі штатом Колорадо і став навчати хлопчика стрільбі зі штурмової гвинтівки. При цьому пізніше син Ваххаджа помер, розслідування цієї справи триває.
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У судових документах вказується, що Ваххадж викрав дитину, щоб провести обряд екзорцизму, бо думав, що син “одержимий дияволом”. У таборі також перебували ще один чоловік, троє жінок та 11 дітей у віці від року до 15 років, п’ятьох з них навчали стрільбі.
За словами шерифа округу Таос Джеррі Хогрефа, затримані дорослі вважаються ісламістськими екстремістами, їм висунуто звинувачення в жорстокому поводженні з дітьми. За даними поліції, знайдені діти знаходилися в стані виснаження від голоду і проживали e таборі в антисанітарних умовах.
Як раніше інформував УНН, у травні поточного року Федеральне бюро розслідувань відзвітувало про кількість загиблих у результаті стрілянини у громадських місцях. Згідно за даними, кількість випадків зі стріляниною в США досягло 50, перевищивши показники 2000 року. В усіх випадках стрілками були чоловіки, жертвами їх нападів стали 221 осіб, ще 722 отримали поранення.