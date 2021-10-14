В США спасли огромную кожистую черепаху, которую выбросило на мель
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. На полуострове Кейп-Код, расположенном в американском штате Массачусетс, группа волонтеров спасла огромную кожистую черепаху, которую выбросило на мель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Черепаха весила более 270 кг. Спасали рептилию десятки добровольцев из трех природоохранных организаций.
Прежде чем черепаху выпустили в воду, эксперты оценили состояние ее здоровья и убедились, что она не травмирована.
Кроме того, к ней прикрепили специальное устроиство, которое будет отслеживать ее передвижение.
Добавим
Кожистая черепаха — самая большая современная черепаха в мире. Длина этих черепах обычно составляет 1,3-1,8 м, а вес — 300-500 кг. Этот вид распространен в тропических частях Атлантического, Тихого и Индийского океанов.
Напомним
5 октября у атлантического побережья Аргентины спасли двух горбатых китов, которых выбросило на мель. В спасательной операции приняли участие около 30 человек. Под телом китов проложили тросы и прикрепили их к экскаватору, который переместил животных в воду.