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В Аргентині врятували горбатих китів, яких викинуло на мілину

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У вівторок, 5 жовтня, біля атлантичного узбережжя Аргентини врятували двох китів, яких викинуло на мілину. Про це повідомляє УНН із посиланням на Phys.org.

Деталі

Повідомляють, що тварини опинилися на пляжі приморського курортного міста Ла-Лусіла-дель-Мар, за 360 км на південь від Буенос-Айреса, столиці Аргентини.

“Першою, викинутою на мілину в неділю, була молода самка горбатого кита, довжиною 9,8 м і вагою приблизно вісім тонн”, — ідеться у повідомленні.

Друга особина, самка того самого виду, довжиною 8,5 м і вагою приблизно сім тонн, з’явилася в понеділок увечері“, — додало видання.

У рятувальній операції взяло участь майже 30 осіб, серед них: місцеві жителі, захисники морського середовища, члени цивільної оборони, офіцери берегової охорони, пожежники, волонтери та рятувальники на пляжі.

За словами людей, рятувальна операція була складною. Під тілом китів проклали троси, які прикріпили до екскаватора.

“Необхідно було, використовуючи екскаватор і спеціальні троси, перемістити китів на досить велику відстань, щоб вони могли плавати”, — сказав Аугуст Джакетті, директор прибережного відділу цивільної оборони.

Щойно кити зрозуміли, що можуть плавати, вони попливли на глибину.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Канадський рибалка загинув після того, як врятував кита

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