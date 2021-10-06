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В Аргентине спасли горбатых китов, которых выбросило на мель

В Аргентине спасли горбатых китов, которых выбросило на мель

Киев  •  УНН

 • 19617 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Во вторник, 5 октября, у атлантического побережья Аргентины спасли двух китов, которых выбросило на мель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Phys.org.

Детали

Сообщают, что животные оказались на пляже приморского курортного города Ла-Лусила-дель-Мар, в 360 км к югу от Буэнос-Айреса, столицы Аргентины.

“Первой выброшенной на мель в воскресенье, была молодая самка горбатого кита, длиной 9,8 м и весом примерно восемь тонн”, — говорится в сообщении.

Вторая особь, самка того же вида, длиной 8,5 м и весом примерно семь тонн, появилась в понедельник вечером “, — добавило издание.

В спасательной операции приняли участие около 30 человек, среди них: местные жители, защитники морской среды, члены гражданской обороны, офицеры береговой охраны, пожарные, волонтеры и спасатели на пляже.

По словам людей, спасательная операция была сложной. Под телом китов проложили тросы, которые прикрепили к экскаватору.

“Необходимо было, используя экскаватор и специальные тросы, переместить китов на достаточно большое расстояние, чтобы они могли плавать”, — сказал Аугуст Джакетти, директор прибрежного отдела гражданской обороны.

Как только киты поняли, что могут плавать, они поплыли на глубину.

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