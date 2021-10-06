В Аргентине спасли горбатых китов, которых выбросило на мель
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Во вторник, 5 октября, у атлантического побережья Аргентины спасли двух китов, которых выбросило на мель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Phys.org.
Детали
Сообщают, что животные оказались на пляже приморского курортного города Ла-Лусила-дель-Мар, в 360 км к югу от Буэнос-Айреса, столицы Аргентины.
“Первой выброшенной на мель в воскресенье, была молодая самка горбатого кита, длиной 9,8 м и весом примерно восемь тонн”, — говорится в сообщении.
Вторая особь, самка того же вида, длиной 8,5 м и весом примерно семь тонн, появилась в понедельник вечером “, — добавило издание.
В спасательной операции приняли участие около 30 человек, среди них: местные жители, защитники морской среды, члены гражданской обороны, офицеры береговой охраны, пожарные, волонтеры и спасатели на пляже.
По словам людей, спасательная операция была сложной. Под телом китов проложили тросы, которые прикрепили к экскаватору.
“Необходимо было, используя экскаватор и специальные тросы, переместить китов на достаточно большое расстояние, чтобы они могли плавать”, — сказал Аугуст Джакетти, директор прибрежного отдела гражданской обороны.
Как только киты поняли, что могут плавать, они поплыли на глубину.
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