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У США врятували величезну шкірясту черепаху, яку викинуло на мілину

Київ • УНН

 • 60727 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. На півострові Кейп-Код, розташованому в американському штаті Массачусетс, група волонтерів врятувала величезну шкірясту черепаху, яку викинуло на мілину. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Черепаха важила понад 270 кг. Рятували рептилію десятки добровольців із трьох природоохоронних організацій.

Перш ніж черепаху випустили у воду, експерти оцінили стан її здоров'я і пересвідчилися, що вона не травмована.

Окрім того, до неї прикріпили спеціальний пристрій, який відстежуватиме її пересування.

Додамо

Шкіряста черепаха — найбільша сучасна черепаха у світі. Довжина цих черепах зазвичай становить 1,3–1,8 м, а вага — 300–500 кг. Цей вид поширений у тропічних частинах Атлантичного, Тихого і Індійського океанів.

Нагадаємо

5 жовтня біля атлантичного узбережжя Аргентини врятували двох горбатих китів, яких викинуло на мілину. У рятувальній операції взяло участь майже 30 осіб. Під тілом китів проклали троси і прикріпили їх до екскаватора, який перемістив тварин у воду.

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