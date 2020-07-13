В США впервые за 17 лет планируют провести смертную казнь на федеральном уровне
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В понедельник, 13 июля, в Соединенных Штатах планируется проведение первой за 17 лет смертной казни на федеральном уровне, передает УНН со ссылкой на BBC.
Так, сообщается, что казнить сегодня должны 47-летнего Дэниэла Льюиса Ли, которого признали виновным в убийстве семьи из трех человек в 1996 году.
Родственники мужчины раньше требовали отложить смертную казнь, аргументируя это тем, что во время посещения тюрьмы, где будет проводиться процедура, они могут заразиться коронавирусом.
Однако федеральный апелляционный суд США отказал им в этом требовании. Судья пришел к выводу, что никаких оснований для переноса смертной казни нет. Родственники хотят успеть обжаловать это решение в Верховном суде.
Дэниэл Льюис Ли - один из нескольких преступников, которых планируют казнить в ближайшее время - в течение июля-августа. Всех их признали виновными в преступлениях, связанных, в частности, с убийством детей.
Они станут первыми осужденными, к которым применят смертную казнь на федеральном уровне, за 17 лет.
Стоит отметить, что с 2003 года смертная казнь на федеральном уровне в США фактически не применялась - существовал неофициальный мораторий. При этом на уровне отдельных штатов эта мера наказания могла применяться.
Как сообщал УНН, по данным СМИ, всего за эту неделю смертельные инъекции будут сделаны трем заключенным тюрьмы в штате Индиана.