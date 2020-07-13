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У США вперше за 17 років планують провести смертну кару на федеральному рівні

У США вперше за 17 років планують провести смертну кару на федеральному рівні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. У понеділок, 13 липня, у Сполучених Штатах планується проведення першої за 17 років смертної кари на федеральному рівні, передає УНН з посиланням на BBC.

Так, повідомляється, що стратити сьогодні мають 47-річного Деніела Льюїса Лі, якого визнали винним у вбивстві родини із трьох людей у 1996 році.

Родичі чоловіка раніше вимагали відкласти смертну кару, аргументуючи це тим, що під час відвідин в'язниці, де буде проводитися процедура, вони можуть заразитися коронавірусом.

Проте федеральний апеляційний суд США відмовив їм у цій вимозі. Суддя дійшов висновку, що жодних підстав для перенесення смертної кари немає. Родичі хочуть встигнути оскаржити це рішення у Верховному суді.

Деніел Льюїс Лі - один з кількох злочинців, яких планують стратити найближчим часом - упродовж липня-серпня. Усіх їх визнали винними у злочинах, пов'язаних, зокрема, із вбивством дітей.

Вони стануть першими засудженими, до яких застосують смертну кару на федеральному рівні, за 17 років.

Варто зазначити, що з 2003 року смертна кара на федеральному рівні в США фактично не застосовувалася - існував неофіційний мораторій. При цьому на рівні окремих штатів ця міра покарання могла застосовуватись.

Як повідомляв УНН, за даними ЗМІ, всього за цей тиждень смертельні ін’єкції будуть зроблені трьом ув’язненим в’язниці в штаті Індіана.

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