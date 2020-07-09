ЗМІ: на наступному тижні у США відновлять страти на федеральному рівні вперше за майже 20 років

За їхніми даними, страти почнуться вже в понеділок. Всього за тиждень смертельні ін’єкції будуть зроблені трьом ув’язненим в’язниці в штаті Індіана, засудженим до вищої міри покарання за вбивство дітей. Членам сімей злочинців і їхніх жертв дозволять бути присутніми при процесі, проте з метою недопущення поширення коронавірусу усі вони повинні будуть надягти захисні маски.

Згідно з інформацією газети The Washington Post, останній раз американська федеральна влада приводила у виконання смертний вирок у 2003 році. З тих пір діяв свого роду неофіційний мораторій через те, що не були узгоджені правила застосування смертельних ін’єкцій. Незважаючи на перерву в застосуванні смертної кари на федеральному рівні, ця міра в США застосовувався в останні роки на рівні влади штатів.

Наприклад, в Каліфорнії введено мораторій на смертну кару.