В США водитель грузовика выиграл 325 тыс. долл. в лотерею

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58402 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 69909 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 72847 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105789 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99691 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104287 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111285 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117058 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122740 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В США водитель грузовика выиграл 325 тыс. долл. в лотерею

В США водитель грузовика выиграл 325 тыс. долл. в лотерею

Киев  •  УНН

 • 9686 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. В США водитель грузовика выиграл 325 тыс. долл, купив лотерейный билет на заправке. Об этом сообщает UPI, передает УНН.

“Я остановился, чтобы заправить мой грузовик и заодно решил купить лотерейный билет, который принес мне выигрыш в 10 долл. Я решил не останавливаться, и купил еще один билет — он принес мне 15 долл. Затем я приобрел еще два лотерейных билета стоимостью 5 и 10 долл. Один из них оказался выигрышным и я стал богаче на 325 тыс. 184 долларов”, — рассказал победитель лотереи Марк Мальц.

Счастливчик признался, что решил распорядиться деньгами грамотно.

“Я собираюсь немного подумать перед тем, как потратить выигрыш. Или, возможно, куда-нибудь инвестировать выигранные деньги”, — рассказал он.

Напомним, в январе этого года миллионером лотереи “Лото-Забава” стал 40-летний водитель из Киева Руслан Ходарченко. Часть выигрыша счастливчик потратит на образование дочери.

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