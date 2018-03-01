В США водитель грузовика выиграл 325 тыс. долл. в лотерею

“Я остановился, чтобы заправить мой грузовик и заодно решил купить лотерейный билет, который принес мне выигрыш в 10 долл. Я решил не останавливаться, и купил еще один билет — он принес мне 15 долл. Затем я приобрел еще два лотерейных билета стоимостью 5 и 10 долл. Один из них оказался выигрышным и я стал богаче на 325 тыс. 184 долларов”, — рассказал победитель лотереи Марк Мальц.

Счастливчик признался, что решил распорядиться деньгами грамотно.

“Я собираюсь немного подумать перед тем, как потратить выигрыш. Или, возможно, куда-нибудь инвестировать выигранные деньги”, — рассказал он.

Напомним, в январе этого года миллионером лотереи “Лото-Забава” стал 40-летний водитель из Киева Руслан Ходарченко. Часть выигрыша счастливчик потратит на образование дочери.