У США водій вантажівки виграв 325 тис. доларів в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У США водій вантажівки виграв 325 тис. дол, купивши лотерейний білет на заправці. Про це повідомляє UPI, передає УНН.
"Я зупинився, щоб заправити мою вантажівку і заодно вирішив купити лотерейний білет, який приніс мені виграш в 10 дол. Я вирішив не зупинятися, і купив ще один білет - він приніс мені 15 дол. Потім я придбав ще два лотерейних білета вартістю 5 і 10 дол. Один з них виявився виграшним і я став багатшим на 325 тис. 184 доларів", - розповів переможець лотереї Марк Мальц.
Щасливчик зізнався, що вирішив розпорядитися грошима грамотно.
"Я збираюся трохи подумати перед тим, як витратити виграш. Або, можливо, кудись інвестувати виграні гроші", - розповів він.
Нагадаємо, в січні цього року мільйонером лотереї "Лото-Забава" став 40-річний водій з Києва Руслан Ходарченко. Частину виграшу щасливчик витратить на освіту дочки.