В США изготовят фигурки Зеленского. Часть вырученных средств отправят на помощь Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Американская компания FCTRY, которая специализируется на дизайне продуктов, запустила кампанию по сбору средств на сайте Kickstarter по изготовлению фигурок президента Украины Владимира Зеленского. С каждой проданной фигурки 1 доллар будет идти на помощь Украине, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Цитата
"В кампании мы представили его как "невероятный герой", - сказал креативный директор FCTRY Джейсон Файнберг
"На данный момент он является идеальным лидером, это вдохновляющий персонаж. У него есть настоящая сила, которая проявляется, но она скромна, и он как бы противоположность всему, что мы привыкли ассоциировать с политикой", - добавил он.
Детали
Пока команда FCTRY изготовила глиняный прототип фигурки Зеленского высотой 15 сантиметров. Проект является частью длительного сотрудничества с художником из Сиэтла Майком Ливиттом, специализирующимся на скульптурной карикатуре, говорится в описании продукта на Kickstarter. Фигурки планируют производить из пластика на одном из китайских предприятий.
С каждой проданной фигурки FCTRY планируют послать 1 доллар в организацию "Save the Children", которые помогают украинским беженцам продовольствием и медицинской помощью на пунктах пропуска в Румынии, Польше и Литве.
Команде FCTRY удалось достичь цели в 30 000 долларов всего за три часа, сейчас собрано 124 204 доллара на осуществление проекта.
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