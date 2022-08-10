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У США виготовлять фігурки Зеленського. Частину виручених коштів відправлять на допомогу Україні

У США виготовлять фігурки Зеленського. Частину виручених коштів відправлять на допомогу Україні

Київ • УНН

 • 470287 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Американська компанія FCTRY, яка спеціалізується на дизайні продуктів, запустила кампанію зі збору коштів на сайті Kickstarter на виготовлення фігурок президента України Володимира Зеленського. З кожної проданої фігурки 1 долар йтиме на допомогу Україні, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Цитата

"У кампанії ми представили його, як "неймовірний герой", - сказав креативний директор FCTRY Джейсон Файнберг.

"На цей момент він є ідеальним лідером, це надихаючий персонаж. У нього є справжня сила, яка проявляється, але вона скромна, і він є начебто протилежністю всьому, що ми звикли асоціювати з політикою", - додав він.

Деталі

Наразі команда FCTRY виготовила глиняний прототип фігурки Зеленського заввишки 15 сантиметрів. Проєкт є частиною тривалої співпраці з художником із Сіетла Майком Лівіттом, який спеціалізується на скульптурній карикатурі, йдеться в описі продукту на Kickstarter. Фігурки планують виробляти з пластику на одному з китайських підприємств.

З кожної проданої фігурки FCTRY планують надіслати 1 долар до організації "Save the Children", які допомагають українським біженцям харчами та медичною допомогою на пунктах пропуску в Румунії, Польщі та Литві.

Команді FCTRY вдалося досягти мети у 30 000 доларів лише за три години, наразі зібрано 124 204 долари на втілення проєкту.

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