В США отреагировали на выдворение грузин из Украины

"Мы убеждены в важности того, чтобы Украина избегала действий в области верховенства права, которые могут показаться политически мотивированными", - говорится в тексте Госдепартамента.

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Напомним, Украина выдворит 20 граждан Грузии из окружения экс-главы Одесской ОГА Саакашвили, незаконно получили вида на жительство в Украине.