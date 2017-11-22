В США отреагировали на выдворение грузин из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Государственном департаменте США сообщили, что осведомлены о выдворении из Украины граждан Грузии и заявили важность избежания действий, которые могут быть восприняты, как политически мотивированы. Об этом сообщает "Голос Америки" в ответ ведомства США на запрос, передает УНН.
"Мы убеждены в важности того, чтобы Украина избегала действий в области верховенства права, которые могут показаться политически мотивированными", - говорится в тексте Госдепартамента.
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Напомним, Украина выдворит 20 граждан Грузии из окружения экс-главы Одесской ОГА Саакашвили, незаконно получили вида на жительство в Украине.