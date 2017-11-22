У США відреагували на видворення грузинів з України

“Ми переконані у важливості того, щоб Україна уникала дій у царині верховенства права, які можуть видатись політично мотивованими”, — йдеться у тексті Держдепартаменту.

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Нагадаємо, Україна видворить 20 громадян Грузії з оточення екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, які незаконно отримали посвідки на тимчасове проживання в Україні.