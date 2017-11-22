У США відреагували на видворення грузинів з України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Державному департаменті США повідомили, що поінформовані про видворення з України громадян Грузії і заявили на важливості уникнення дій, які можуть бути сприйняті, як політично мотивовані. Про це повідомляє “Голос Америки” у відповідь відомства США на запит, передає УНН.
“Ми переконані у важливості того, щоб Україна уникала дій у царині верховенства права, які можуть видатись політично мотивованими”, — йдеться у тексті Держдепартаменту.
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Нагадаємо, Україна видворить 20 громадян Грузії з оточення екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, які незаконно отримали посвідки на тимчасове проживання в Україні.