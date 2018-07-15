В США открылся международный форум по космическим исследованиям
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Научная ассамблея Международного комитета по космическим исследованиям начала работу в Пасадене (штат Калифорния). Как ожидается, на форуме соберутся около 2,7 тыс. ученых со всего мира, чтобы обсудить последние открытия, касающиеся исследования космоса, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
По данным организаторов, сорок второй ассамблея комитета будет проходить с 14 по 22 июля в Калифорнийском технологическом институте, под управлением которого находятся Лаборатории реактивного движения NASA. В числе участников специалисты из десятков стран.
В программе ассамблеи выступления десятков ученых и проведение круглых столов. Предполагается, что обсуждаться будут, в частности, последние открытия в сферах, касающихся исследования Луны, климата Земли, изучения атмосферы других планет, поиска жизни в Солнечной системе и за ее пределами. По данным организаторов, участники форума коснутся актуальные для исследователей космоса проблемы физики, астрономии, математики.
Начавшаяся ассамблея приурочена к 60-летию с момента основания Международного комитета по космическим исследованиям. Эта организация была создана в 1958 году при Международном совете научных союзов. 40-я ассамблея прошла в 2014 году в Москве, 41-я — в 2016 году в Стамбуле.
Комитет работает в интересах международного сотрудничества ученых, деятельность которых связана с изучением космоса. Одна из целей организации — активизировать взаимодействие между государствами в указанной сфере.
Напомним, компания Blue Origin намерена продавать туристам места на своем корабле New Shepard для суборбитальных полетов по цене от 200 до 300 тыс. долларов.