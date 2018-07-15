У США відкрився міжнародний форум зі космічних досліджень

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Наукова асамблея Міжнародного комітету з космічних досліджень розпочала роботу в Пасадені (штат Каліфорнія). Як очікується, на форумі зберуться близько 2,7 тис. учених з усього світу, щоб обговорити останні відкриття, що стосуються дослідження космосу, передає УНН з посиланням на ТАРС.

За даними організаторів, 42-а асамблея комітету буде проходити з 14 по 22 липня в Каліфорнійському технологічному інституті, під управлінням якого перебувають Лабораторії реактивного руху NASA. У числі учасників фахівці з десятків країн.

У програмі асамблеї виступу десятків вчених і проведення круглих столів. Передбачається, що обговорюватися будуть, зокрема, останні відкриття в сферах, що стосуються дослідження Місяця, клімату Землі, вивчення атмосфери інших планет, пошуку життя в Сонячній системі та за її межами. За даними організаторів, учасники форуму торкнуться актуальні для дослідників космосу проблеми фізики, астрономії, математики.

Розпочата асамблея приурочена до 60-річчя з моменту заснування Міжнародного комітету з космічних досліджень. Ця організація була створена в 1958 році при Міжнародній раді наукових союзів. 40-я асамблея пройшла в 2014 році в Москві, 41-я — в 2016 році в Стамбулі.

Комітет працює в інтересах міжнародного співробітництва вчених, діяльність яких пов’язана з вивченням космосу. Одна з цілей організації — активізувати взаємодію між державами у зазначеній сфері.

Нагадаємо, компанія Blue Origin має намір продавати туристам місця на своєму кораблі New Shepard для суборбітальних польотів за ціною від 200 до 300 тисяч доларів.

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