В США в результате пожара в детском саду погибли 5 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Пять детей стали жертвами пожара в детском саду в американском штате Пенсильвания в воскресенье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.
По данным источников газеты, пожар произошел в Эри. Погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет.
В результате инцидента пострадала также владелица заведения и еще один человек - местный житель, проживающий по соседству.
Напомним, в результате пожара на предприятии ExxonMobil в Техасе пострадали 37 человек.