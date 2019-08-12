У США в результаті пожежі в дитсадку загинули 5 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. П'ять дітей стали жертвами пожежі в дитячому садку в американському штаті Пенсільванія в неділю. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.
За даними джерел газети, пожежа сталася в Ері. Загиблим дітям було від восьми місяців до семи років.
В результаті інциденту постраждала також власниця закладу і ще одна людина - місцевий житель, який проживає по сусідству.
Нагадаємо, у результаті пожежі на підприємстві ExxonMobil в Техасі постраждали 37 осіб.