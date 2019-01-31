В США суд обязал мужчину, который избил сенатора, выплатить ему 582 тысячи долларов

56-летний Пол был избит в ноябре 2017 года во дворе своего дома в городе Боулинг-Грин (штат Кентукки) проживающим по соседству Рене Бучером. Тот напал на сенатора и сломал ему пять ребер, в результате чего Пол попал в больницу. Как сообщали американские СМИ, причиной нападения послужил конфликт на бытовой почве.

Пол подал в суд на Бучера, потребовав с него компенсацию за физический и моральный ущерб. Как отмечает агентство, жюри присяжных в Боулинг-Грине в итоге обязало 60-летнего Бучера выплатить сенатору 575 тысяч долларов в качестве компенсации, а также возместить ему более 7 тысяч долларов, потраченных на медицинские расходы.

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Сенатор при этом в иске требовал от своего соседа сумму в размере 1,5 миллиона долларов. Между тем Пол заявил, что доволен решением присяжных и считает, что оно "является четким сигналом, что насилие не выход".

Адвокаты ответчика в свою очередь заявили, что их клиент намерен обжаловать вердикт.

В 2018 году Бучер за совершенное им нападение был приговорен к одному месяцу тюрьмы и уже отсидел свой срок.

Прокуратура при этом просила суд приговорить его к двум годам лишения свободы.

Как сообщал УНН, избитый отцом одного из учеников учитель физкультуры столичного лицея № 157 до сих пор попал в больницу и почти не ходит.