У США суд зобов'язав чоловіка, який побив сенатора, виплатити йому 582 тисячі доларів

56-річний сенатор Ренд Пол був побитий в листопаді 2017 року у дворі біля свого будинку в місті Боулінг-Грін (штат Кентуккі) чоловіком, що проживає по сусідству — Рене Бучером. Той напав на сенатора і зламав йому п’ять ребер, в результаті чого Пол потрапив в лікарню. Як повідомляли американські ЗМІ, причиною нападу став конфлікт на побутових засадах.

Пол подав до суду на Бучера, зажадавши з нього компенсацію за фізичний і моральний збиток. Як зазначає агентство, журі присяжних в Боулінг-Гріні в результаті зобов’язало 60-річного Бучера виплатити сенатору 575 тисяч доларів в якості компенсації, а також відшкодував йому більше 7 тис доларів, витрачених на медичні витрати.

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Сенатор при цьому в позові вимагав від свого сусіда суму в розмірі 1,5 млн доларів. Тим часом Пол заявив, що задоволений рішенням присяжних і вважає, що воно “є чітким сигналом, що насильство не вихід”.

Адвокати відповідача в свою чергу заявили, що їх клієнт має намір оскаржити вердикт.

У 2018 році Бучер за скоєний нею напад був засуджений до одного місяця в’язниці і вже відсидів свій термін. Прокуратура при цьому просила суд засудити його до двох років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, побитий батьком одного з учнів вчитель фізкультури столичного ліцею № 157 досі потрапив у лікарню і майже не ходить.