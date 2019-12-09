В США сотни лыжников оделись в костюмы Санта Клауса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Сотни лыжников в штате Мэн в США оделись в костюмы Санта Клауса на честь 20-го ежегодного праздника "Воскресенье Санты". Об этом на своей странице в Twitter сообщает Reuters, передает УНН.
"Сотни лыжников в костюме Санты привносят праздничное настроение в штат Мэн на ежегодном "Воскресенье Санты", - говорится в сообщении.
Напомним, в США женщина убирала снег в костюме единорога.
Hundreds of skiing Santas bring holiday cheer to Maine for the 20th annual 'Santa Sunday' pic.twitter.com/lXzXGaDQWj- Reuters (@Reuters) 9 декабря 2019 г.