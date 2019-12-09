У США сотні лижників одягнулись в костюми Санта Клауса
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Сотні лижників в штаті Мен у США одягнулись в костюми Санта Клауса на честь 20-го щорічного свята "Неділя Санти". Про це на своїй сторінці в Twitter повідомляє Reuters, передає УНН.
"Сотні лижників в костюмі Санти привносять святковий настрій в штат Мен на щорічній "Неділі Санти", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у США жінка прибирала сніг в костюмі єдинорога.
Hundreds of skiing Santas bring holiday cheer to Maine for the 20th annual ‘Santa Sunday’ pic.twitter.com/lXzXGaDQWj— Reuters (@Reuters) 9 декабря 2019 г.