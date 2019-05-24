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19:45 • 33597 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 54076 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 70997 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 85018 просмотра

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7 марта, 08:52 • 121779 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111276 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137515 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144604 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130118 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130188 просмотра

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В США счастливы: в силу вступила обновленная газовая директива по "Северному потоку-2"

В США счастливы: в силу вступила обновленная газовая директива по "Северному потоку-2"

Киев  •  УНН

 • 18578 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Газовая директива Евросоюза с правками, которые, в частности, касаются российского проекта газопровода "Северный поток-2", в четверг официально вступила в силу. Поздравления относительно такого решения выразил в Twitter Посол США в ЕС Гордон Сондленд, передает УНН.

"Поздравляю Европейскую Комиссию и Совет ЕС со вступлением в действие поправок к газовой директиве ЕС. Согласно новым правилам ЕС, Российский "Газпром" должен отказаться от своей доли в трубопроводе "Северный Поток-2" и зарезервировать 50% его потенциала для сторонних поставщиков" , - отметил Сондленд.

Напомним, 15 апреля ЕС окончательно утвердил изменения к газовой директиве по "Северному потоку-2".

Представитель компании Nord Stream 2 AG указал, что строительство "Северного потока-2" продолжается, несмотря на поправки к директиве ЕС.

В конце апреля компания, которая стоит за проектом российского газопровода "Северный поток-2", решила судиться с Европейским Союзом через изменения к Газовой директиве ЕС.

Напомним, Moody's назвало возможную причину торможения "Северного потока-2".

Российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.

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