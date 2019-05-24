В США счастливы: в силу вступила обновленная газовая директива по "Северному потоку-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Газовая директива Евросоюза с правками, которые, в частности, касаются российского проекта газопровода "Северный поток-2", в четверг официально вступила в силу. Поздравления относительно такого решения выразил в Twitter Посол США в ЕС Гордон Сондленд, передает УНН.
"Поздравляю Европейскую Комиссию и Совет ЕС со вступлением в действие поправок к газовой директиве ЕС. Согласно новым правилам ЕС, Российский "Газпром" должен отказаться от своей доли в трубопроводе "Северный Поток-2" и зарезервировать 50% его потенциала для сторонних поставщиков" , - отметил Сондленд.
Напомним, 15 апреля ЕС окончательно утвердил изменения к газовой директиве по "Северному потоку-2".
Представитель компании Nord Stream 2 AG указал, что строительство "Северного потока-2" продолжается, несмотря на поправки к директиве ЕС.
В конце апреля компания, которая стоит за проектом российского газопровода "Северный поток-2", решила судиться с Европейским Союзом через изменения к Газовой директиве ЕС.
Напомним, Moody's назвало возможную причину торможения "Северного потока-2".
Российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.