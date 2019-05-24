У США щасливі: в силу вступила оновлена газова директива по "Північному потоку-2"

"Вітаю Європейську Комісію і Раду ЄС зі вступом в дію правок до газової Директиви ЄС. Відповідно до нових правил ЄС, Російський "Газпром" має відмовитися від своєї частки в трубопроводі "Північний Потік-2" і зарезервувати 50% його потенціалу для сторонніх постачальників", - зазначив Сондленд.

Нагадаємо, 15 квітня ЄС остаточно затвердив зміни до газової директиви щодо "Північного потоку-2".

Представник компанії Nord Stream 2 AG вказав, що будівництво "Північного потоку-2" продовжується, попри поправки до директиви ЄС.

Наприкінці квітня компанія, яка стоїть за проектом російського газопроводу "Північний потік-2", вирішила судитися з Європейським Союзом через зміни до Газової директиви ЄС.

Нагадаємо, Moody's назвало можливу причину гальмування "Північного потоку-2".

Російський газопровід "Північний потік-2" будується для поставок газу в Німеччину в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо "Північний потік-2" буде побудований, Росія організовує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну.