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В США рассказали, как Украине подготовиться к вступлению в НАТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. К моменту, когда Украина вступит в Североатлантический альянс, Вооруженные силы должны быть взаимосовместимыми с армиями государств-членов альянса. Об этом сказал временный поверенный в делах США Уильям Тейлор во время часа вопросов, видео которого было обнародовано на странице посольства США в Украине в Facebook, передает УНН.

"Я был в Украине с 2006 по 2009 годы, когда отношение к вступлению Украины в НАТО не были столь высоким. В то же время, кажется, сейчас это меняется. Я думаю, российская агрессия, война России против Украины заставила украинцев рассмотреть НАТО внимательнее, и все больше людей теперь заинтересованы во вступлении в НАТО", - сказал Тейлор.

По словам дипломата, когда он был в Украине в прошлый раз, поддержка вступления в НАТО среди общества была на уровне около 20%, в то же время сейчас результаты опроса свидетельствуют о поддержке вступления в НАТО превышает 50%.

"Этот вопрос для украинцев, они должны принять это решение. Если Украина, ее правительство, ее люди решат подать заявку на вступление в НАТО, тогда НАТО должно уже решать по их членству. Это процесс займет определенное время, и, я уверен, есть вещи которые украинское правительство, украинские военные могут сделать, чтобы подготовиться к тому дню, когда Украина сможет вступить в НАТО. Но лучшее, что может сделать Украина и что она именно сейчас делает - это чтобы ее Вооруженные Силы развивались таким образом, чтобы быть совместимыми с другими войсками в НАТО", - пояснил он.

Напомним, по результатам последнего исследования, более половины украинцев поддерживают вступление в НАТО.

Как сообщалось ранее в УНН, экс-глава Пентагона о шансах Украины вступить в НАТО: это - реалистично.

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