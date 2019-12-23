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Більше половини українців підтримують вступ до НАТО - дослідження

Більше половини українців підтримують вступ до НАТО - дослідження

Київ • УНН

 • 11272 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. За результатами загальнонаціонального соціологічного дослідження, проведеного на замовлення Держкомтелерадіо у листопаді-грудні цього року, більше ніж 50% українців підтримує вступ держави до НАТО. Про це під час презентації дослідження у Києві сьогодні, 23 грудня, повідомив голова ГО "Центр прикладних досліджень" Андрій Каракуц, передає кореспондент УНН.

"Перше питання стосувалось підтримки вступу до НАТО населення України. Більше ніж половина населення, 50,3% українців вважає, що аби забезпечити надійний рівень захисту для держави, необхідно вступити до НАТО. Значно меншою популярністю користується ідея позаблокового статусу для України – 18%. 9% вважають, що гарантувати безпеку держави може формування військового союзу з Російською Федерацією та країнами СНД", - сказав Каракуц.

З його слів, ще понад 20% опитаних назвали інші варіанти, зокрема утворення військового союзу зі США.

Дослідження проводилось з 20 листопада до 4 грудня 2019 року. В рамках дослідження було опитано 2 035 осіб.

Географія дослідження – вся територія України окрім тимчасово окупованих територій АР Крим, міста Севастополь та тимчасово неконтрольованої території України в Донецькій та Луганській області. Методологія дослідження – анкетне опитування у формі особистого інтерв’ю методом face-to-face з використанням електронних носіїв.

Вибірка безповторна, багатоступенева, районована, квотна, статево-вікова. Теоретична похибка вибірки з ймовірністю 0,95 не перевищує 2,2% без урахування ваги показників.

Як повідомлялося раніше в УНН, за результатами опитування, робота парламенту задовольняє 29% українців, а не задовольняє - 51%.

Українські Національні Новини

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