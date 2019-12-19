Опитування: роботою Ради незадоволені 51% українців, а Кабміну - 45%

ukru
08:36 • 60337 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 66364 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 100053 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 100503 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 117756 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 166730 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 265761 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261701 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255139 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236326 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3.6 м/с
23 %
756 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

21 березня, 01:35 • 72039 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

21 березня, 03:10 • 80842 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 97389 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 103245 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 82102 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 60322 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 100044 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 100492 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 60075 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 103225 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 18268 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 101060 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 54452 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 146687 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 159017 перегляди
Актуальне
Опитування: роботою Ради незадоволені 51% українців, а Кабміну - 45%

Опитування: роботою Ради незадоволені 51% українців, а Кабміну - 45%

Київ • УНН

 • 12395 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Робота парламенту задовольняє 29% українців, а не задовольняє - 51%. У той же час, роботою Кабінету міністрів задоволені 35% українців, а не задоволені - 45%. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 13-17 грудня 2019 року, передає УНН.

Так, діяльністю голови Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 36%, незадоволені - стільки ж. Чверть не змогли оцінити його роботу. Зате роботою парламенту задоволені менше: 29% позитивно оцінили його роботу, 51% - негативно, 21% - не змогли оцінити.

Подібна тенденція і в оцінках роботи уряду: діяльністю Прем'єр-міністра Олексія Гончарука задоволені відносно більше, ніж роботою всього Кабміну. 35% висловили задоволеність діяльністю глави уряду (35% - незадоволені, 30% - не змогли оцінити). 29% задоволені роботою Кабміну, 45% - не задоволені, чверть не відповіли на це питання.

Повідомляється, що за останній місяць рівень задоволеності діяльністю Прем'єра і Верховної Ради дещо зріс.

Зате, оцінюючи діяльність Кабінету міністрів і Верховної Ради, респонденти були більш критичними: близько чверті вважають, що в їхніх діях було більше невдач. Близько 40% сказали, що успіхів і невдач було порівну і тільки близько 10% вважають, що було більше успіхів. Цікаво, що більш критичні оцінки щодо роботи цих інституцій спостерігалися серед виборців усіх парламентських партій за винятком партії "Слуга народу". У той же час навіть серед прихильників цієї політичної сили переважали нейтральні оцінки.

Так, станом на середину грудня лідером електоральних симпатій є партія "Слуга народу", яку підтримують майже 48% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. 11,4% підтримують партію "Опозиційна платформа - За життя", 9,0% - партію "Європейська Солідарність", 7,8% - партію "Батьківщина", 4,4% - партію "Голос". Рейтинг інших політичних сил - менше 3%. Тих, хто не визначився - близько 16%.

"40% опитаних вважають, що країна рухається в правильному напрямку, 38% - у неправильному, 22% - не змогли оцінити. За останні 2 тижні відбулося зростання позитивних оцінок (з 33 до 40%) і зменшення негативних (з 48 до 38%). У результаті показники повернулися до рівня, який фіксувався в жовтні. Відносно більше оптимістів щодо ситуації в країні серед жителів Півдня, молодших опитаних і виборців партії послуги народу", - повідомляється в результатах опитування.

Додамо, опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення дослідження: 13-17 грудня 2019 р.

Нагадаємо, що рейтинг Президента Зеленського виріс з 53 до 62%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$71.69
Bitcoin
$84,159.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$43.72
Золото
$3,037.70
Ethereum
$1,967.87