Опитування: роботою Ради незадоволені 51% українців, а Кабміну - 45%
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Робота парламенту задовольняє 29% українців, а не задовольняє - 51%. У той же час, роботою Кабінету міністрів задоволені 35% українців, а не задоволені - 45%. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 13-17 грудня 2019 року, передає УНН.
Так, діяльністю голови Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 36%, незадоволені - стільки ж. Чверть не змогли оцінити його роботу. Зате роботою парламенту задоволені менше: 29% позитивно оцінили його роботу, 51% - негативно, 21% - не змогли оцінити.
Подібна тенденція і в оцінках роботи уряду: діяльністю Прем'єр-міністра Олексія Гончарука задоволені відносно більше, ніж роботою всього Кабміну. 35% висловили задоволеність діяльністю глави уряду (35% - незадоволені, 30% - не змогли оцінити). 29% задоволені роботою Кабміну, 45% - не задоволені, чверть не відповіли на це питання.
Повідомляється, що за останній місяць рівень задоволеності діяльністю Прем'єра і Верховної Ради дещо зріс.
Зате, оцінюючи діяльність Кабінету міністрів і Верховної Ради, респонденти були більш критичними: близько чверті вважають, що в їхніх діях було більше невдач. Близько 40% сказали, що успіхів і невдач було порівну і тільки близько 10% вважають, що було більше успіхів. Цікаво, що більш критичні оцінки щодо роботи цих інституцій спостерігалися серед виборців усіх парламентських партій за винятком партії "Слуга народу". У той же час навіть серед прихильників цієї політичної сили переважали нейтральні оцінки.
Так, станом на середину грудня лідером електоральних симпатій є партія "Слуга народу", яку підтримують майже 48% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. 11,4% підтримують партію "Опозиційна платформа - За життя", 9,0% - партію "Європейська Солідарність", 7,8% - партію "Батьківщина", 4,4% - партію "Голос". Рейтинг інших політичних сил - менше 3%. Тих, хто не визначився - близько 16%.
"40% опитаних вважають, що країна рухається в правильному напрямку, 38% - у неправильному, 22% - не змогли оцінити. За останні 2 тижні відбулося зростання позитивних оцінок (з 33 до 40%) і зменшення негативних (з 48 до 38%). У результаті показники повернулися до рівня, який фіксувався в жовтні. Відносно більше оптимістів щодо ситуації в країні серед жителів Півдня, молодших опитаних і виборців партії послуги народу", - повідомляється в результатах опитування.
Додамо, опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення дослідження: 13-17 грудня 2019 р.
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