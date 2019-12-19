Опитування: роботою Ради незадоволені 51% українців, а Кабміну - 45%

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Робота парламенту задовольняє 29% українців, а не задовольняє - 51%. У той же час, роботою Кабінету міністрів задоволені 35% українців, а не задоволені - 45%. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 13-17 грудня 2019 року, передає УНН.