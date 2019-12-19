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Рейтинг Зеленського становить 62% - опитування

Рейтинг Зеленського становить 62% - опитування

Київ • УНН

 • 10534 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" протягом 13-17 грудня 2019 року, рівень задоволеності роботою Президента України Володимира Зеленського виріс з 53 до 62%, передає УНН.

"За останні два тижні рівень задоволеності роботою Президента Зеленського виріс з 53 до 62%, а невдоволення - зменшилося з 33 до 25%", - повідомляється в результатах опитування.

Також третина опитаних українців вважають, що за підсумками року в діях Президента Зеленського було більше успіхів, ніж невдач. 41% сказали, що в діях Глави держави успіхів і поразок було порівну. Лише 14% відзначили, що в його роботі переважали невдачі. Останню тезу найбільше підтримують виборці "Європейської солідарності".

Зеленський також очолив рейтинги довіри українців. Йому довіряють 67% опитаних і не довіряють 25%. Далі йдуть Дмитро Разумков (28% і 44% відповідно), Святослав Вакарчук (28% і 59%), Юрій Бойко (23% і 58%), Олексій Гончарук (22% і 44%) і Юлія Тимошенко (19% і 74%).

Довідка. Опитування проводилось серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонах і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,0%. Дослідження проводилось 13-17 грудня 2019 року.

Нагадаємо, що Зеленський призначив нових послів в Йорданії, Катарі, Китаї та Молдові, а також в США.

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