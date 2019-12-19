Зеленський призначив нових послів у Йорданії, Катарі, Китаї та Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив чотирьох нових послів України у іноземних державах. Відповідні Укази від 18 грудня розміщені на сайті Президента у четвер, 19 грудня, передає УНН.
Так, Указом №912/2019 Зеленський призначив Сергія Камишева Надзвичайним і Повноважним Послом України в Китайській Народній Республіці.
Крім того, Указом №913/2019 Марка Шевченка було призначено Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Молдова.
Андрія Кузьменка було призначено Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Катар Указом Президента №914/2019.
Також Зеленський призначив Мирославу Щербатюк Надзвичайним і Повноважним Послом України в Йорданському Хашимітському Королівстві.
Нагадаємо, 19 липня Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади 11 українських дипломатів, серед яких був посол України у США Валерій Чалий.
Як повідомлялося раніше, Зеленський призначив Єльченка послом у США, а Кислицю - постпредом в ООН.