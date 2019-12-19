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5 марта, 17:33 • 139569 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 143896 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Зеленский назначил новых послов в Иордании, Катаре, Китае и Молдове

Зеленский назначил новых послов в Иордании, Катаре, Китае и Молдове

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил четырех новых послов Украины в иностранных государствах. Соответствующие указы от 18 декабря размещены на сайте Президента в четверг, 19 декабря, передает УНН.

Так, Указом №912/2019 Зеленский назначил Сергея Камышева Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Китайской Народной Республике.

Кроме того, Указом №913/2019 Марк Шевченко был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Молдова.

Андрея Кузьменко назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Государстве Катар Указом Президента №914/2019.

Также Зеленский назначил Мирославу Щербатюк Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве.

Напомним, 19 июля Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности 11 украинских дипломатов, среди которых был посол Украины в США Валерий Чалый.

Как сообщалось ранее, Зеленский назначил Ельченко послом в США, а Кислицу - постпредом в ООН.

Украинские Национальные Новости

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