Рейтинг Зеленского составляет 62% - опрос

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 36665 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 101326 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 134834 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 139595 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 135218 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 168082 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 115230 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113481 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110185 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132446 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Рейтинг Зеленского составляет 62% - опрос

Рейтинг Зеленского составляет 62% - опрос

Киев  •  УНН

 • 10534 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в течение 13-17 декабря 2019 года, уровень удовлетворенности работой Президента Украины Владимира Зеленского вырос с 53 до 62%, передает УНН.

"За последние две недели уровень удовлетворенности работой Президента Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольство - уменьшилось с 33 до 25%", - говорится в результатах опроса.

Также треть опрошенных украинцев считают, что по итогам года в действиях Президента Зеленского было больше успехов, чем неудач. 41% сказали, что в действиях Главы государства успехов и поражений было поровну. Лишь 14% отметили, что в его работе преобладали неудачи. Последний тезис больше всего поддерживают избиратели "Европейской солидарности".

Зеленский также возглавил рейтинги доверия украинцев. Ему доверяют 67% опрошенных и не доверяют 25%. Далее следуют Дмитрий Разумков (28% и 44% соответственно), Святослав Вакарчук (28% и 59%), Юрий Бойко (23% и 58%), Алексей Гончарук (22% и 44%) и Юлия Тимошенко (19% и 74%).

Справка. Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%. Исследование проводилось 13-17 декабря 2019 года.

Напомним, что Зеленский назначил новых послов в Иордании, Катаре, Китае и Молдове, а также в США.

Украинские Национальные Новости

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