Рейтинг Зеленского составляет 62% - опрос

"За последние две недели уровень удовлетворенности работой Президента Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольство - уменьшилось с 33 до 25%", - говорится в результатах опроса.

Также треть опрошенных украинцев считают, что по итогам года в действиях Президента Зеленского было больше успехов, чем неудач. 41% сказали, что в действиях Главы государства успехов и поражений было поровну. Лишь 14% отметили, что в его работе преобладали неудачи. Последний тезис больше всего поддерживают избиратели "Европейской солидарности".

Зеленский также возглавил рейтинги доверия украинцев. Ему доверяют 67% опрошенных и не доверяют 25%. Далее следуют Дмитрий Разумков (28% и 44% соответственно), Святослав Вакарчук (28% и 59%), Юрий Бойко (23% и 58%), Алексей Гончарук (22% и 44%) и Юлия Тимошенко (19% и 74%).

Справка. Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%. Исследование проводилось 13-17 декабря 2019 года.

Напомним, что Зеленский назначил новых послов в Иордании, Катаре, Китае и Молдове, а также в США.