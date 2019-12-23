У США розповіли, як Україні підготуватись до вступу в НАТО

КИЇВ. 23 грудня. УНН. До моменту, коли Україна вступить до Північноатлантичного альянсу, Збройні сили мають бути взаємосумісними з арміями держав-членів альянсу. Про це сказав тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор під час години запитань, відео якої було оприлюднене на сторінці посольства США в Україні у Facebook, передає УНН.