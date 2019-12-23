У США розповіли, як Україні підготуватись до вступу в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. До моменту, коли Україна вступить до Північноатлантичного альянсу, Збройні сили мають бути взаємосумісними з арміями держав-членів альянсу. Про це сказав тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор під час години запитань, відео якої було оприлюднене на сторінці посольства США в Україні у Facebook, передає УНН.
"Я був в Україні з 2006 по 2009 роки, коли ставлення до вступу України до НАТО не були таким високим. Водночас, здається, зараз це змінюється. Я думаю, російська агресія, війна Росії проти України змусила українців розглянути НАТО уважніше, і все більше людей тепер зацікавлені у вступі до НАТО", - сказав Тейлор.
Зі слів дипломата, коли він був в Україні минулого разу, підтримка вступу до НАТО серед суспільства була на рівні близько 20%, водночас зараз результати опитування свідчать про підтримку вступу до НАТО перевищує 50%.
"Це питання для українців, вони мають прийняти це рішення. Якщо Україна, її уряд, її люди вирішать подати заявку на вступ до НАТО, тоді НАТО повинно вже вирішувати щодо їхнього членства. Це процес займе певний час, і, я впевнений, є речі які український уряд, українські військові можуть зробити, щоб підготуватись до того дня, коли Україна зможе вступити в НАТО. Але найкраще, що може зробити Україна і що вона власне зараз робить - це щоб її Збройні Сили розвивались таким чином, щоб бути сумісними з іншими військами у НАТО", - пояснив він.
Нагадаємо, за результатами останнього дослідження, більше половини українців підтримують вступ до НАТО.
Як повідомлялося раніше в УНН, ексглава Пентагону про шанси України вступити до НАТО: це - реалістично.